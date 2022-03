Firmaer til ukrainske flygtninge: Vi står klar med jobs

Folketingspolitikerne er derfor i fuld gang med at udfærdige en særlov, så de ukrainske flygtninge sidestilles med EU-borgere og dermed kan få arbejde og plads i skole/daginstitution fra Dag 1.

- Jeg tror, at den her situation er en øjenåbner for politikerne, der nu må indse, at den hidtidige proces med at få nye medarbejdere fra ikke EU-lande som Ukraine er uendelig langsom og bureaukratisk, siger direktør i Kvist Industries, Jens Bach Mortensen.