Russiske Natscha Chertova protesterer mod Ruslands invasion

Mange russere støtter ikke invasionen

Men noget har hun valgt at gøre. For anden dag i streg står hun med et hjemmelavet skilt på Rådhuspladsen i Vejle og protesterer over den russiske invasion af Ukraine. I går stod hun her i seks timer. Det samme gør hun i dag.

- Med det samme tænkte jeg på at gøre det, men så tænkte jeg; ej, vent lidt. Giver det overhovedet mening. Vi er i Danmark. Hvorfor skulle folk her bekymre sig om, hvad der foregår i Ukraine. Men så tænkte jeg, at folk skal vide, at mange russere ikke støtter det her, siger hun.