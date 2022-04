Ukrainske statsborgere skal identitetstjekkes

Ukrainske statsborgere, der ønsker at søge ophold i Danmark under særloven, skal være opmærksomme på, at de skal have foretaget et identitetstjek.

Og hvis man er ukrainsk statsborger, der opholder sig i Tønder, Varde og Esbjerg kommuner, så kan man gøre det torsdag den 21. april mellem klokken 9 og 18 og den 22. april mellem klokken 8 og 18 på Borgerservice i Esbjerg. Man skal huske at booke tid, inden man møder op.

Identitetstjekket omfatter, at man skal have optaget biometri i form af ansigtsfoto, fingeraftryk og underskrift.

Hvis man har børn under 18 år, der søger i samme omgang, skal de også møde op på borgerservice, men man behøver ikke bestille tid til børnene.

Man kan bestille tid her, inden man møder op.