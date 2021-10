Nu kan du bruge din stemme i bussen

Valgbussen er et nyt tiltag i kommunen og skal ifølge en pressemeddelelse fra Hedensted Kommune ses i sammenhæng med en kampagne, som Kommunernes Landsforening har sat i gang for at få flere til at stemme.

Også borgmester Kasper Glyngø (Socialdemokratiet) håber på, at valgbussen rykker i folk.

- Vi vil naturligvis gerne have endnu flere til at tage aktivt del i demokratiet og håber med det nye initiativ, at især flere unge og ældre vil benytte sig af deres stemmeret, siger han i en pressemeddelelse.