Turister elsker Fanø - men fannikkere siger nej til flere turister

Nye tiltag

De mange turister har givet masser af debat på Fanø - for og imod. Og har sat politikerne i gang med at lave forskellige initiativer for at imødegå en voksende kritik. Det gælder eksempelvis ekstra toiletter og kampagner for at beskytte naturen, der med de mange turister blev slidt.

Se her, hvad politikerne har fundet frem til.

Utilfredse fannikkere

En analyse af sommersæsonen 2020 viste, at Fannikkerne var mindre tilfredse - mere negative - end ripenserne, der oplevede en lignende stor tilstrømning af turister. På Fanø var 17 procent meget tilfredse. 32 procent positive. 19 negative. 22 procent meget negative. 8 procent ved ikke.

Politikerne i byrådet er enige om ikke at søge efter flere turister i højsæsonen men derimod i "skuldersæsonerne", som det kaldes. Og ifølge en undersøgelse fra Epinion er der gode muligheder for at udnytte dette.