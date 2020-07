Fanniker: Vi bliver overrendt af turister

"Fanø 2020 - der kommer vi ikke mere i sommer."

"Jeg har været fast turist flere gange om året på Fanø gennem snart 30 år. Jeg tænker, at tiden er inde til, at jeg finder nye feriemål."

"Jeg synes, det er synd for de turister, der har købt et ophold på Fanø. Er de klar til lange køer ved færgen og restauranterne og en overfyldt ferieø generelt?"

Tre citater fra facebook-gruppen Fanø Forum. Her debatteres emnet: Er der for mange turister på Fanø?

20.000 flere turister på tre uger

Tal fra Molslinien fortæller, at der er kommet over 20 procent flere gæster på øen i de første tre uger af juli i år sammenlignet med samme periode sidste år. Over 20.000 fra godt 89.000 til godt 109.000. Det er sket som en følge af de billige - og gratis - færgebilletter mellem Esbjerg og Fanø.

Trine Buhl, e-commerce manager i Nordby: - Vi har meget få kulturelle arrangementer og events at tilbyde turisterne. Foto: Finn Grahndin

Det er regeringen, der står bag den økonomiske støtte til de danske øer. Samtidig med, at mange danskere holder sommerferie i Danmark og gerne besøger de mest attraktive steder. Som Fanø. Men de mange turister på øen - især Nordby - får nu fanniker - og turister - til at siger: FOR mange turister.

- Vi har fået utroligt mange endags-turister i forhold til det antal, vi er vant til, siger fanniker og e-commerce manager, Trine Buhl, der bor tæt på hovedstrøget i Nordby.

Mathilde Holm Hansen og Julie Sage Tapdrup fra Esbjerg: - Butikkerne er proppede med folk. Foto: Finn Grahndin

Køer

Turisterne - ca. 1.000 flere hver dag i forhold til sidste år - skaber udfordringer for hele øen.

Trine Buhl peger på de mange køer, der er opstået som følge af de mange turister. Ved færgen, hvor fastboende pendlere med deres Ø-pas har fortrinsret til en plads på færgen, men risikerer at blive mødt med en fuckfinger fra turister, der må vente i bilkøen.

Men også køer ved restauranter, ishuse, butikker. Og ikke mindst Brugsen i Nordby, som er centralt indkøbscenter for både fastboende og turister. Tætheden skaber frygt for, at borgere bliver smittet med corona.

- Jeg synes faktisk, at de små butikker er dygtige til at håndtere situationen, men der er ofte helt proppet ved kassen i supermarkedet, siger ejer af Sundhedsmissionen, Stinne Berg.

De mange turister, der ofte står tæt sammen i kø, har sat gang i frygten for en corona-smitte på øen. Foto: Finn Grahndin

Corona-frygt

De to unge piger, Julie Sage Tapdrup og Mathilde Holm Hansen fra Esbjerg, er vant til at komme på Fanø. De har også noteret sig, at der er langt flere turister nu end førhen.

- De er ikke alle lige gode til at holde afstand, siger Julie Sage Tapdrup.

Marco Brodde, naturvejleder i Fanø Kommune: - Tjek nu lige de lokale regler for at færdes i naturen. Foto: Finn Grahndin

Hvordan gør man?

På Fanø er der højt til himlen, og der er masser af plads i naturen. Men flere turister vil også gerne tage ud i naturen. Langt de fleste kan sagtens finde du af, at gøre det uden hverken at svine eller ødelægge noget, men stadig flere "glemmer", at der er regler.

- Der er en tendens til at man kører nogle steder, hvor man ikke må og går nogle steder for eksempel i klitterne, hvor det er uheldigt. Vi appellerer derfor meget fra Fanø Kommunes side til, at man som turist lige sætter sig lidt ind i, hvilke lokale regler, der gælder her. Det er ofte vigtigere, hvordan vi færdes i naturen end hvor mange, siger Marco Brodde, naturvejleder i Fanø Kommune.

En gave mere til øen

Snart sender regeringen endnu en gave i favnen på Fanø. Nemlig i form af billige færgebilletter også i august og september. Fra den 10. august til den 30. september. Det får Stinne Berg til at kritisere ordningen, fordi der er mange turister på øen i højsæsonen. Hun siger:

- Sæt dog i stedet prisen ned i oktober-november og januar, hvor vi gerne vil have folk herover. Bare ikke nu i højsæsonen. Det er absurd.

Stinne Berg, Sundhedsmissionen: - Lad os få billige færgebilletter i oktober-november udenfor sæsonen. Ikke nu i højsæsonen! Foto: Finn Grahndin

"Få nu ro på"

Der dog andre fanniker, der ser anderledes på sagen. Det kan også læses i facebook-gruppen Fanø Forum.

"FÅ NU RO PÅ. Glæd jer over det positive. 2020 er meget anderledes og tingene vil rette sig igen", skriver en fannik.

"....den generelle debat er blevet lige lovlig negativ. Især set i lyset af, at det er en ret unik situation, vi har haft siden marts. (...) Kunne vi ikke lige trykke på den store PYT-knap for en kort stund?"

Viceborgmester Erik Nørreby, Venstre: - Turisterne er et luksusproblem. Foto: Finn Grahndin

Glad for gaven

Det bakker viceborgmester Erik Nørreby, Venstre, op om. Han mener, at de mange turister nok udgør en udfordring for færgeselskabet Molslinien med de mange ventende turister i biler, men at de vel ankommen på Fanø mest af alt er en luksus-udfordring.

- Det så jo ikke godt ud i foråret. Der var tomt. Og hvis det var forsat hen over sommeren og ind i efteråret, så havde vores lokale erhvervsliv stået i en skidt situation. Ikke blot for ejeren men også for de ansatte. Og det ville jo også have haft betydning for kommunens økonomi i den sidste ende, siger han.