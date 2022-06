I dag kommer Minkkommissionens rapport - få overblikket over sagen

3. november: SSI afleverer en risikovurdering til Sundhedsministeriet, hvori der står:



- En fortsat minkavl under en igangværende covid-19-epidemi indebærer en betydelig risiko for folkesundheden, herunder for muligheder for at forebygge covid-19 med vacciner.

3. november: På et møde i regeringens koordinationsudvalg beslutter regeringen, at alle mink i Danmark skal aflives.

4. november: På et pressemøde med statsminister Mette Frederiksen (S) og fødevareminister Mogens Jensen (S) oplyses det, at alle mink i Danmark skal aflives.

8. november: Det beskrives i pressen og bekræftes i et skriftligt svar fra Mogens Jensen, at regeringens beslutning kommer til at kræve en ny lovgivning, da der ikke for nuværende er hjemmel til at kræve mink uden for zonerne på 7,8 kilometer aflivet.