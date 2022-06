Han fik besøg af en grædende statsminister – nu vil minkavler have hende til at tage ansvaret

Minkene er fortid

Bier og svirrefluer summer rundt blandt blomster, urter og græs i det bakkede landskab, hvor Peter Hindbo hver dag går tur.

- Det er spændende, og man dygtiggør sig og lærer en masse om arterne. Jeg troede for eksempel kun, at der fandtes 7 arter af bier. Det viser sig, at der findes lige knap 300 arter bare i Danmark. Det er helt vildt at tænke på, siger Peter Hindbo.

Efter i en menneskealder at have haft mink i småbure med henblik på pelsning er Peter Hindbo nu i gang med at transformere sit landbrug.

På en del af sin jord har han derfor etableret et overdrev, hvor truede insektarter, vilde heste og ikke mindst Peter Hindbo selv kan få lov at boltre sig.

- Det har betydet meget og har været med til at udfylde et tomrum. At kunne gå herude i naturen og få tankerne hen på noget helt andet, hvis man en dag er ked af det eller bekymret for fremtiden, siger han.