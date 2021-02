Coronaen ødelagde Stigs rejsebureau - nu er hans kalender fuld af noget nyt

Selvlært videoproducer

Da hans forretning ikke længere kunne lade sig gøre, måtte han finde på noget nyt.

- Det var lidt af nød, for rejserne stoppede brutalt, og så måtte jeg prøve noget og se nogle muligheder, fortæller Stig, der tre timer dagligt har sin gang i fodboldklubben Sønderjyske.



Ved hjælp af YouTube dygtiggjorde han sig, så han kunne lave små videoer.

Vejen ind blev hans netværk i kommunen. Først en skole, derefter en mere og de seneste fem-seks måneder har kalenderen været fyldt.

Det har særligt været videomateriale til skoler, der ikke har haft mulighed for at lukke folk ind til eksempelvis åben hus arrangementer. Her har Stig Kongsted Hansen leveret små videoer, der fortæller om skolerne.