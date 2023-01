App kan forhindre enorme regninger, som Allan, Pia og Kim fik

Ved indgangen til 2022 havde DFIM således 5573 aktive sager ved Fogedretten med krav om i alt 611 millioner kroner. Det er et gennemsnit på godt 109.000 kroner. Derudover lå flere tusinde sager og ventede på at blive sendt i retten.

Problemet har ofte været manglende information. DFIM har ikke sendt breve med anbefalet post eller i e-Boks, og mange har ikke modtaget eller har overset de papirbreve, som DFIM har sendt.

Der har været omfattende kritik af opkrævningerne, og derfor har DFIM valgt at sætte et loft, så man højst kan skylde 25.000 kroner i de verserende sager. Desuden lover DFIM, at man vil gøre mere for at sikre sig, at borgerne ved, at de afkræves dagsgebyrer. Blandt andet er man fra årsskiftet begyndt også at sende kravene i e-Boks.