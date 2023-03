Forskere kan ikke forklare, hvorfor tre jyske kommuner topper statistik over knoglemarvskræft

- På nuværende tidspunkt skal vi være forsigtige med at overfortolke resultaterne af undersøgelsen. Der er ikke belæg for at sige, at det er farligt at bo i de dele af landet, siger Marianne Tang Severinsen.

Undersøgelsen af hvorfor, der er så mange tilfælde af den særlige kræftform i de fire kommuner, går i gang til sommer.