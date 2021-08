Oversvømmelser sker gang på gang: - Ingen gider betale for at løse det

- Vi havde tre sandsække, som stod oven på hinanden, til at holde vandet væk. Vi havde simpelthen pumper til at pumpe vandet væk og op over sandsækkene, for der var vand næsten i knæhøjde, siger Tobias Skovmose direktør på restaurant Kolvig i Ribe.

Skaderne var så store efter vandmasserne, at restauranten blev nødt til at holde lukket i tre måneder, og der er stadig spor efter skaderne i dag.

- Man kan se det på væggen endnu. Vi er stadig i fuld gang med at gå det tørret, og der kommer malere i næste uge, for at få malet det op, siger han.