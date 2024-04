Regioner og ministerium får skarp kritik efter kræftskandale

Rigsrevisionen har fundet, at patienter ikke er begyndt i behandling inden for tidsfristen i 14 procent af kræftforløbene i perioden. Det svarer til 16.300 forløb.

Af de forløb estimerer Rigsrevisionen, at der ikke har været en gyldig årsag for overskridelsen ved cirka 6500 forløb.

Nyt initiativ

Rigsrevisionen har udtrukket en stikprøve på 380 patientforløb, hvor den maksimale ventetid er blevet overskredet.

Her finder Rigsrevisionen, at Region Syddanmark i 28 tilfælde ikke har haft en gyldig grund til, at patienter har ventet for længe. De pågældende patienter har ventet mellem 1 og 13 dage længere end de maksimale ventetider på 14 dage. Til det siger Regionsdirektør i Region Syddanmark Kurt Espersen følgende i en pressemeddelelse:

- Jeg erkender, at der har været udfordringer med at overholde reglerne for de maksimale ventetider, og det vil jeg gerne beklage. Det skal vi have rettet op på, men vi må også erkende, at vores kapacitet på flere områder periodevis er meget presset. Vi arbejder dog hårdt for at styrke kræftbehandlingen og sikre patienterne behandling inden for de maksimale ventetider, siger han.