Første sygehus med banebrydende kræftmedicin

Forsøg udvidet til flere kræfttyper

De positive resultater med medicinen epcoritamab til lymfekræft betyder, at den nu også bliver tilbudt til patienter med andre former for lymfekræft og leukæmi.

- Fra man opdagede, at det virkede godt på én sygdom, har vi gradvist forsøgt at give det til patienter, som havde sygdomme, der er 'i familie med aggressiv lymfekræft, og her virker det også rigtig godt, udtaler Michael R. Clausen.

Overlægen fortæller desuden, at man regner med at forskningsresultaterne, som har været præsenteret på internationale konferencer, offentliggøres inden for de næste måneder.