Regionrådspolitiker vil finde løsning på psykiatri-opråb

- Jeg anerkender, at medarbejderne har hårde arbejdsdage og har højt sygefravær. Det er et signal. Derfor er jeg glad for, at de (ledelsen på psykiatrisygehuset i Region Syddanmark, red.) henvender sig og rækker hånden ud, når de synes, det er svært at udføre arbejdet inden for rammerne, vi har udstukket, siger Sarah Andersen.



Både professor i sundhedspolitik på Syddansk Universitet, Jes Søgaard, og direktør for sundhedsstyrelsen, Søren Brostrøm, ser på brevet med stor bekymring og mener, at psykiatrien i Regions Syddanmark for alvor er presset.