Ekspert kalder psykiatri-opråb for bekymrende læsning

- Det er jo som navnet på brevet ret bekymrende det her. Jeg kan dog ikke sige, at det kommer bag på mig, siger han og roser dem for at turde sende sådan et brev til deres øverste chef.

- Det er jo stærk læsning, når de skriver, at deres personale er utrygge ved at gå på arbejde. Det er sådan nogle valg af ord, som jeg har lagt mærke til. Det ville de ikke skrive, uden at der var dokumentation for det.

Speciallæger skifter væk

En af de store udfordringer, der nævnes i bekymringsskrivelsen, er rekrutterings og fastholdelsesudfordringerne. Ifølge Jes Søgaard er mange psykiatere og speciallæger skiftet til private hospitaler.