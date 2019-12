Ekstra 1.750 får lov til at løbe med kronprinsen

Den enorme interesse for at deltage i Royal Run Sønderjylland ville ingen ende tage, da de knap 17.000 første billetter blev sat til salg og udsolgt på tre dage i november. Og nu sætter arrangørerne så yderligere 1.750 billetter til salg, så Kronprins Frederik ender med at fejre Genforeningen med over 20.000 sønderjyder i pinsen næste år.

- Det er jeg ellevild glad for. Vi måtte skuffe så mange, der ikke fik plads i første omgang. At vi kan gøre bare en brøkdel af dem glade, er jo helt fantastisk, siger Per Hussmann fra Sport Event Syd, der står bag den sønderjyske del af Royal Run-arrangementet.

Han kan se på deltagerlisten, at løberne i Sønderborg ikke kun er bosat i Sønderjylland men kommer fra hele landet.

- Mange af dem er eksil-sønderjyder, der kommer hjem i pinsen og benytter lejligheden til at deltage, fortæller Per Hussmann, der forklarer den enorme opbakning bag Royal Run Sønderjylland med mange ting.

- Jeg tror, det er en kombination af kronprinsen, Genforeningen, glæden og royaliteten, siger han.

Per Hussmann fra Sport Event Syd er begejstret over at kunne tilbyde ekstra 1.750 billetter til Royal Run Sønderborg. Foto: Lise Bæksgaard Christoffersen, TV SYD

Udover at være en opfordring til at dyrke motion, er Royal Run i Sønderborg samtidig et element i fejringen af 100-året for Danmarks genforening med Sønderjylland. Kronprinsens oldefar, Kong Christian X, blev i 1920 symbolet på Genforeningen, da han red over den gamle dansk/tyske grænse ved Christiansfeld.

Plads nok til alle

Det ligger allerede nu fast, at starten på løbet bliver på Kong Chr. X's Bro, der forbinder Als og Jylland midt i Sønderborg. Løberne kommer ude på ruten forbi flere af områdets seværdigheder, som for eksempel Dybbøl Banke og Sønderborg Slot.

Så mange løbere er der plads til København 50.000 Sønderborg 20.500 Aalborg 20.000 Odense 14.000 Bornholm 2.000

De 1.750 ekstra deltagere skulle ikke volde pladsproblemer i hverken startområdet eller ude på ruterne.

- Vi har heldigvis allerede fra begyndelsen taget højde for, at vi kunne blive rigtig mange. De ekstra deltagere gør, at vi udnytter startområdet endnu bedre end ellers. Så det er rigtig fint, siger Per Hussmann, der understreger, at de 1.750 billetter er de sidste, der kommer til salg.

- Det totale antal er 20.500, og det er det absolutte maksimale, siger han.

De ekstra startnumre er til alle tre distancer. Dog flest til 10 km-ruten, hvor der bliver plads til ekstra 1.000 løbere. Der er 400 startnumre ekstra på 5 km-ruten, mens mile-distancen får 350 ekstra løbere.

De 1.750 startnumre sættes til salg torsdag d. 9. januar kl. 20.00 på www.royalrun.dk.