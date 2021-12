By skal være vært for Royal Run for første gang

Desuden er Aarhus også med.

Byen var vært for Royal Run i 2018 og 2019 og vender således tilbage efter et par års pause, mens både Aalborg og København og Frederiksberg er klar til at lægge asfalt til løbet for fjerde gang i træk.



- Igen i år har vi mulighed for at udvide Royal Run, så endnu en by får kongelig deltagelse. Vi ved, at Royal Run er mange deltageres første motionsevent, og også i de nye byer kan deltagerne fejre fællesskabet og opleve glæden ved bevægelse, siger Jens Otto Størup, adm. direktør i DGI og medlem af Royal Runs styregruppe.

Tilmelding til Royal Run begynder den 16. december kl. 12.