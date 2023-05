Kendt lirekassemand mødte kronprinsen til Royal Run

Anden pinsedag var lirekassemanden Paul Sange ikke kommet til Aabenraa for at løbe Royal Run modsat mange andre.

Han var derimod troppet op med sin lirekasse for at skabe stemning for de mange løbere, og ikke mindst for at møde kronprins Frederik.

- Det var en oplevelse for mig. Det er da helt sikkert, sagde han til TV 2.

Den 80-årige lirekassemand er et kendt ansigt i Aabenraa Kommune, hvor han - efter eget udsagn - de sidste 30 år har samlet tæt på en million kroner ind, som han har doneret til julemærkehjemmet Fjordmark i Kollund.

- Jeg ville gerne gøre noget godt for nogle andre mennesker, som ikke har været så heldige som mig, og det skal være børn i Aabenraa Kommune, sagde han.