Konflikt om havn fortsætter

En flere år lang interessekonflikt om fremtiden for Kolding Havn ser nu ud til at fortsætte.



Der var ellers lagt op til, at et flertal i Kolding Byråd på sit kommende møde den 24. november vil godkende en ny aftale med Kolding Erhvervshavn, men nu siger DI Transport, som er brancheorganisation for virksomhederne på havnen, at den vil klage over aftalen til Trafik, Bygge- og Boligstyrelsen lige så hurtigt, som den måtte blive en politisk realitet. Det skriver JydskeVestkysten.

Sagen er, at den nye aftale rummer et stort areal på 150.000 kvadratmeter på havnens sydkaj, som betegnes som “interesseområde”.

- Men vi kan ikke finde noget i planloven, der hedder interesseområde, og det kolliderer helt med havneloven, så det vil vi have afprøvet, siger direktør i DI Transport, Michael Svane, til avisen.



Interesseområde



Aftalen indebærer, at havnens bestyrelse forpligter sig til i fremtiden at informere åbent og gå i tæt dialog med kommunen, hver gang en virksomhed i “interesseområdet” ønsker for eksempel at flytte eller forlænge sin lejekontrakt. Dermed sikrer Kolding Kommune sig, at den “undgår uhensigtsmæssige og overraskende dispositioner, som ikke stemmer med kommunens overordnede ønsker”, som det hedder i aftalen.

- Vi er seriøst dybt bekymrede, siger Michael Svane, og kritiserer i følge avisen byrådet og havnens bestyrelse for “igen at køre hen over hovedet på havnens virksomheder".

Ja eller nej



- Bundlinjen er, om havnebestyrelsen selv bestemmer, hvad der skal ske indenfor gul zone. Ja eller nej, siger han.

Dermed fortsætter en foreløbig to år lang interessekonflikt mellem Kolding Kommune og havnens virksomheder, som begyndte, da byrådet i 2018 indgik et forlig om i løbet af de næste 25 år helt at nedlægge Kolding Erhvervshavn og i stedet udvikle et nyt boligområde.