Ny serie om Schackenborg: Tre mennesker holder Prins Joachims gamle slot i live

Direktøren

Trine Jepsen er direktør for Schackenborg Fonden. Det er hende, der står i spidsen for at åbne Schackenborg for offentligheden. Hendes mål er at gøre kulturen til en lige så vigtig indtægtskilde, som landbruget er.

Hvis Trine Jepsen ser bekendt ud, så er det måske fordi, hun har en fortid som sangerinde og musicalskuespiller. I 1999 vandt hun Melodi Grand Prix, og i 2001 vandt hun tv-programmet Popstars med popgruppen EyeQ, som hun var en del af. Senere blev hun direktør for Fonden Nørre Vosborg, som driver godset af samme navn i Nordvestjylland, inden hun kom til Schackenborg i 2019.