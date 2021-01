Én ting har været ekstra svært for oldfruen på Schackenborg udover titlen

Schackenborgs blæksprutte

Men hvad laver en oldfrue overhovedet?

Man kan godt kalde Christina Hansen for Schackenborgs blæksprutte, for der er ingen grænser for, hvilke praktiske opgaver hun står klar til at udføre.

Hun sørger for at bestille folk til at gøre rent og pudse vinduer. En anden opgave er at få sat varme på og hænge friske håndklæder op på toiletterne. Og for at det ikke skal lugte fra kloakkerne, skyller hun jævnligt ud i slottets toiletter.

Når der er foredrag, koncerter eller rundvisninger på slottet, står hun for alt det praktiske.

- Det er Trine (direktøren, red.), der er hovedet bag, og så får jeg det til at ske.