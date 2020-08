Bod-ejer træt at tyveri: Måske sætter jeg kameraer op

Kartofler, jordbær, ærter, sukkermajs og løg er bare nogle af de varer, man kan finde i Kristian Lunds vejboder. Han har 16 vejboder rundt omkring i Sønderjylland, og i sommerhalvåret lever han af salget fra sine boder. Derfor er Kristian Lund godt og grundigt træt af, at folk tager varer fra boderne uden at betale.

- Det er sgu da irriterende. Skulle jeg komme og hakke en del af deres løn, hvor sjovt ville de synes det var? spørger Kristian Lund.

Hvert år mister Kristian Lund mellem fem og ti procent af sin omsætning til tyveri, og de mange tyverier får ham nu til at overveje, om han skal sætte videoovervågning op ved sine boder.

Kameraovervågning kan være en mulighed

Hos konsulenthuset Hortiadvice genkender de problemet fra Kristian Lunds vejboder. Ifølge konsulent Dan Haunstrup Christensen er problemerne meget svingende. Nogle vælger at lukke deres vejboder på grund af tyveri, mens andre stort set ikke har problemer.

- Hvor mange 100 procent ærlige folk er der? Det er godt med tillid, og Danmark er heldigvis et tillidsbasseret samfund, men der er jo brodne kar. I alle de boder, hvor der er selvbetjening, der sker der nok svind, vurderer Dan Haunstrup Christensen, konsulent ved Hortiadvice.

Ifølge Dan Haunstrup Christensen er Mobilepay kommet en del af problemet til livs, mens kameraovervågning også kan være en præventiv løsning.

- Gør dig ikke til tyv for en bakke jordbær

Hos Syd- og Sønderjyllands Politi har de ifølge vicepolitiinspektør Christian Østergaard et meget lavt antal sager om tyveri fra vejboder i år. Han er dog sikker på, at der er et stort mørketal, da ikke alle anmelder tyverierne.

- Vi opfordrer altid til, at man undgår en kasse med kontanter, men at man i stedet bruger Mobilepay, for vi oplever af og til, at folk render med kassen. Derudover er det godt at placere boden tæt ved huset, så kunderne kan ses indefra. Så er man kommet langt, fortæller Christian Østergaard.

I juli måned stak en person afsted med pengekassen fra en vejbod i Sønderborg. I kassen var der 292,50 kroner. Manden blev senere anholdt af politiet og fik en bøde og en plet på straffeattesten. Man får nemlig en anmærkning på straffeattesten, ligegyldigt hvor småt tyveriet er.

- De fleste af vores sager kunne man undgå, hvis man ikke havde en kasse med kontanter stående. Det er både dumt og ulovligt at nappe den, men jeg håber man kan undgå at friste svage sjæle.