Bomber skal bortsprænges onsdag formiddag - beboere skal forlade området

- Har man ikke mulighed for selv at transportere sig væk, kan man ringe til 1-1-4, så sørger vi for transporten, siger politiinspektør Tage Jehn.



Bliv væk fra området

Sprængningen vil ikke blive gennemført før alle borgere er ude af området. Planen er, at bomberne skal sprænges onsdag formiddag, og borgerne skal derfor holde sig borte, indtil de får besked på at de kan vende hjem. Tirsdag aften var forventningen, at borgerne tidligst kunne vende hjem igen onsdag aften.

Politiet er til stede i hele området i hele perioden og opfordrer kraftigt til, at man ikke søger mod området.

Stammer fra britisk fly

De to udetonerede bomber landede i Kær i juli 1943, da et britisk fly blev skudt ned af tyskerne under Anden Verdenskrig. Bomberne skulle have været kastet ned over Hamborg.



Det var foreningen Air Force Memorial Center Als, der gjorde det sjældne fund, da de 29. oktober var på jagt efter personlige ejendele fra engelske piloter, som mistede livet under Anden Verdenskrig.

De fandt bomberne, da de gravede i jorden efter afskudte patroner. Her kunne de genkende den runde overflade, som bomberne har.