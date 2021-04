Bro mellem Als og Fyn med i transportudspil: Et skridt tættere på opførelse

En bro mellem Als og Fyn. Det har længe været en drøm og et stort ønske for flere partere. Nu ser det ud til, at der endnu en gang kan pustes nyt liv og håb ind i den drøm, når regeringen fredag kommer med et transportudspil. Her er broen mellem de to landsdele nemlig et af punkterne på listen.

En af dem, der har kæmpet i over otte år for en bro mellem Als og Fyn, er Petter Astrup-Thørring, der er næstformand for foreningen Als-Fyn Broen. Han bor lige ved Alssund-broen, men en bro er ikke nok - han ønsker sig en mere.

- Jeg drømmer om en bro til Fyn, så vi lettere kan komme til Fyn, og vi kan få fynboerne herover. Det vil være rigtig godt for os og erhvervslivet heromkring, siger Petter Astrup-Thørring.



I mere end 50 år har der været en fast færgeforbindelse mellem Fynshavn og Bøjden. En sejltur der i dag tager 50 minutter. Bygger man en bro vil turen i stedet for tage syv minutter. Det er en væsentlig besparelse, og nu vil regeringen så undersøge, hvad det vil koste at bygge broen. I udspillet er der sat 20 millioner kroner af til undersøgelsen.

- Det er jo stort, at man vil ofre penge på at få lavet en forundersøgelse. Vi ved jo godt, at der er mange infrastruktur-projekter i hele Danmark. Og der bliver lavet prioriteringer. Men vi mener bestemt, at den her skal højnes op. Helt sikkert, siger næstformanden.

En ændret stemning

Foreningen Als-Fyn Broen blev dannet i 2013, og allerede dengang blev Petter Astrup-Thørring valgt ind i bestyrelsen. På det tidspunkt var det ikke altid nemt for ham og de andre frivillige at skaffe opbakning til projektet.

- Når vi skulle ud på gader og stræder og prøve at sælge projektet og få folkelig opbakning, så var der mange, der trak på smilebåndet. Det er der ikke i dag. Det første, de siger, det er ”vi skal have den bro”. Vi kan mærke, at stemningen er blevet en helt anden. Folk tror på det, siger han.



At projektet tages seriøst, hjælper på det. Selv bruger han af og til færgen, men med en bro vil man helt selv kunne vælge hvilket tidspunkt, man vil krydse Det Sydfynske Øhav, og det er en af grundene til den store opbakning på den sønderjyske side, fortæller næstformanden.

- Ofte må jeg desværre den lange vej udenom, fordi det passer dårligt med færgen. Særligt her om vinteren, hvor den sejler hver anden time. Det ville betyde rigtig meget for mig, hvis der kom en bro, siger Petter Astrup-Thørring.