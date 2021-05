Dan har selv haft kræft: I dag kører han for at bryde tabu blandt mænd

Han vil egentlig ikke have det til at handle om ham og de kræftforløb og den svære depression, han har været igennem de sidste par år. For det er problemet, der skal fokus på, siger Dan Buhl Sandvei.

- Problemet er, at mænd ikke går til læge, siger han.



Derfor finder han sin Suzuki Gs 550 frem og iklæder sig en strøget hvid skjorte for at køre paradekørsel til Distinguished Gentlemens Ride i Sønderborg søndag. Her er arrangementets fokus særligt på prostatakræft og mænds mentale helbred.

- Jeg kører for at hjælpe med at gøre opmærksom på mandesygdomme. Mit fokus er på alle dem, der ikke tør at bede om hjælp. Det er en af de vigtigste grunde til, at jeg forsøger at hjælpe andre, lyder det fra ham.



Dan Buhl Sandvei ved godt, hvad det vil sige at have kræft, gå psykisk ned og få sit liv vendt på hovedet. Han ønsker ikke at andre skal opleve det samme som ham, og derfor er det vigtigt, at mænd taler om deres problemer, siger han.

- I forbindelse med min egen sygdom, så var det et kæmpe tabu for folk at spørge om det og generelt snakke om det, fortæller motorcykelisten.