Efter redningsaktion med helikopter: Mand druknet i Flensborg Fjord

Fredag middag endte en privat sejltur tragisk, da en 51-årig mand druknede i Flensborg Fjord, efter at han faldt overbord på grund af en skæv bølge.

Det oplyser vagtchefen hos Syd- og Sønderjyllands Politi, Erik Lindholdt.

- En anden på båden springer overbord for at forsøge at redde skipperen, men kommer selv i stor fare, siger Erik Lindholdt.

JRCC, der er den danske eftersøgnings- og redningstjeneste, modtager anmeldelsen om ulykken syd for Gråsten klokken 12.31.

Klokken 12.48 reddes den 51-årige mand op af vandet ved hjælp af en redningshelikopter, hvorefter han flyves til Odense Universitetshospital. Her erklæres han død.

Manden, der forsøgte at redde skipperen, blev bragt til et sygehus i Flensborg, men er ikke kommet alvorligt til skade.

- Efterfølgende blev båden bugseret i havn, siger vagtchef Erik Lindholdt.

De pårørende er blevet underrettet.