Forbud var vedtaget - men nu kan Stig fortsætte med at skrabe havbunden for muslinger

Han mener, at muslingefiskeriet er så reguleret, og at han skraber så lidt, at det ikke har en afgørende effekt på havmiljøet i de fjorde, han skraber i.

- Vi taler måske om, at vi fisker i en procent af det område, vi rent faktisk må, og muslingerne vender tilbage, selvom vi har skrabet. Vi bliver talt til som om, at det er det værste, man kan gøre ved vores havmiljø, men det er faktisk bæredygtigt, siger han.

Borgmestre i oprør

Det var en glædens dag for de sønderjyske borgmestre og Danmarks Naturfredningsforening, da et forbud blev vedtaget. En lige så stor skuffelse var det for dem, da det blev udskudt.

Længe har interessenterne kæmpet for at få et forbud mod de bundslæbende redskaber.

- Det har været en debat i rigtig lang tid. Vi har arbejdet med det her længe, og nu må vi se noget handling, lyder det fra Jan Riber Jakobsen, borgmester i Aabenraa Kommune (K), der i april skrev til Mijø- og Fødevareudvalget, at der skulle laves et forbud mod trawl og muslingeskrab.