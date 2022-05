Fiskeriforeninger i brev til borgmestre: - Vi er skuffede og frustrerede

Manglende belæg

Aabenraa og Sønderborgs borgmestres appel til Folketingets politikere gik på, at der skal tages de politiske og administrative skridt, så der kan indføres forbud mod alle former for bundskrabende redskaber i fjordene fra Flensborg til Aabenraa. Ifølge borgmestrene selv, fordi det har en 'betydelig negativ effekt på havbundens natur og fiskebestanden'.

Et sådant forbud mener formændene for de to fiskeriforeninger ikke, at der er tilstrækkelig dokumentation for. Samtidig udtrykker de i brevet et stort ønske om, at der ses på andre faktorer, der spiller ind, når det gælder problemer med havmiljøet.

I brevet står der blandt andet:

På den baggrund er vi skuffede og frustrerede over, at vi ikke har haft mulighed for at vende den her sag med jer. Vi mener ikke, at der er fagligt belæg for så vidtgående tiltag, som I lægger op til. Vi vil gerne bidrage til at løse de miljøudfordringer, der måtte være. Men vi mener ikke, at et enøjet fokus på trawlfiskeriet er vejen frem.

- Vi er trætte af at gøres til syndere. Det er jo ikke os fiskere, der har ødelagt havmiljøet og fået fiskene til at forsvinde, siger Allan Buch til TV SYD.

Brevet er sendt til de to borgmestrene og i kopi Folketingets Miljø- og Fødevareudvalg den 12. maj.