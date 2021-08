Forurening efter brand har fået styrelse til at fraråde fiskeri

Undersøgelser skal afdække forureningsgrad

Fabriksbranden har medført, at den nærliggende Ulkebøldam er blevet forurenet, da kemikalier fra fabrikken er skyllet med vandet, som brandfolkene har brugt i forbindelse med slukningsarbejdet.

Sønderborg Kommune har sat gang i vandanalyser i Augustenborg Fjord, for at undersøge, om og i hvor høj grad, der er tale om forurenet vand i fjorden.



Det har fået kommunen til at udstede et badeforbud i fjorden, og nu fraråder Fødevarestyrelsen ligeledes at man spiser fisk, der er fanget i fjorden, indtil undersøgelserne har afdækket forureningsgraden.