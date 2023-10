Frustration over fjordforurening

- Vi har fået at vide, at PFAS bliver fortyndet i vandet, men det er stadig giftigt, og der er ingen gennemstrømning i fjorden. Så det er vi ikke trygge ved, siger campisten Allan Kock, som plejer at sætte net ud for at fiske.

Sønderborg Kommune har endnu ikke påbudt Sønderborg Lufthavn at få undersøgt forureningen nærmere. Det skyldes, at Sønderborg Kommune afventer en lignende sag fra Haderslev Kommune.

Efter fund af PFAS i Skrydstrup Lufthavn gav Haderslev Kommune et undersøgelsespåbud, men Forsvaret har klaget til Miljøklagenævnet, og den klage er endnu ikke afgjort. Hvis Haderslev Kommune taber sagen, kan det bremse en PFAS-undersøgelse i Sønderborg.