Henrettede tyske soldater hædret med mindesten

Mens verden den 5. maj 1945 jublede over, at Tyskland havde kapituleret og Anden Verdenskrig var slut, blev 11 unge tyske marinesoldater dømt til døden ved en tysk lynkrigsret i Sønderborg, henrettet og smidt i Alssund.

Mytteri

Under krigen var Sønderborg base for en række tyske marinefartøjer. Kaptajnen på minestrygeren M612 fik 4. maj ordre til at sejle til Letland for at evakuere tyske soldater.

Skibet sejlede af sted, men besætningen fandt opgaven nyttesløs, overmandede officererne og vendte om. Mytteriet blev opdaget, og krigsretten med den dødelige konsekvens blev straks gennemført.

Ligene blev smidt i Alssund, og i de følgende måneder drev syv af dem i land ved Alssunds kyster. De blev begravet på Østre Kirkegård ved Christianskirken.

Mindesten

Onsdag den 9. september 2020 klokken 14 blev soldaterne hædret med en mindesten på et grønt område ved Alssund i Sønderborg.

Det er Sønderborg Kommune i samarbejde med Tysklands honorarkonsul i Sønderjylland, der har sikret pengene til mindestenen. Den er en natursten med en bronzetavle med dansk og tysk tekst.

Adriansen

Det var oprindeligt nu afdøde museumsinspektør Inge Adriansen, Museum Sønderjylland, der fostrede ideen om en mindesten for de unge marinesoldater.

Den er i 75-året for afslutningen på Anden Verdenskrig genoplivet af Siegfried Matlok, tidligere chefredaktør på Der Nordschleswiger, og Frode Sørensen, formand for Sprogforeningen.

Ved afsløringen i Sønderborg deltog Ida Gatz fra Tyskland. Hun er søster til en af de henrettede soldater. Hør hendes kommentar her: