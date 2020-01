Landmænd tager traktoren til demonstration mod miljøpolitik

Det er først og fremmest de nye regler for efterafgrøder, der får landmændenes traktorbenzin i kog.

- Det bryder fuldstændig med den måde, vi driver landbrug på i dag, siger Holger Iversen, der er talsmand for gruppen bag mandagens demonstration og som selv driver landbrug på Als.

Det er Agerskovgruppen, der arrangerer demonstrationen. Agerskovgruppen har eksisteret i 10 år, og har arrangeret andre demonstrationer. I morgen regner de med, at der kommer mellem 200 og 300 landmænd med deres traktorer.

Sorte marker

- Regeringens forslag vil betyde, at mange marker vil komme til at overvintre uden afgrøder, og det samler da ihvertfald ikke kvælstof. Det giver ingen mening, siger Holger Iversen fra Als.

De første traktorer vil anduve Gråsten Landbrugsskole ved 10.30 tiden, og klokken 11.15 begynder talerne. Så er der en pølse fra en medbragt pølsevogn, og så vil de traktorkørende demonstranter tage imod miljøminister Lea Wermelin, (S), der skal til debatmøde på skolen.

- Som om det ikke er nok med de sorte marker, så kommer vil til at importere hvede fra udlandet, fordi vi kommer til at mangle foder. Det skriger til himlen, fortæller Holger Iversen.

Demonstranterne kommer fra hele Sydjylland, og talsmand Iversen kan godt se, at måske kan fremkalde irritation hos de andre bilister på vejene.

Det eneste, vi kan gøre.

- Men det er det eneste, vi kan gøre, at bruge vores demokratiske ret til at protestere. For det første for at fortælle vores kolleger, hvor galt det er, mange finder først ud af det, når de skal til at planlægge for næste år, og så for at få pressen til at fortælle om det.

- Vi håber på at ministeren vil lytte til os, fortæller Holger Iversen fra Agerskovgruppen.