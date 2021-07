Mindreårig dreng tilstår tre påsatte brande

Det var en mindreårig dreng, der havde antændt en brand, som politi og brandvæsen blev kaldt ud til ved Nydamskolen i Vester Sottrup ved Sønderborg klokken 8.27 søndag morgen.

Det oplyser Syd- og Sønderjyllands Politi, som i løbet af søndagen efterforskede branden ud fra en hypotese om, at der var tale om en påsat brand.

Og det viste sig at holde stik.

Allerede søndag eftermiddag kunne politiet efter brandundersøgelse og efterforskning anholde en mindreårig dreng, som nu er sigtet for at have stiftet branden.

I forbindelse med afhøringen tilstod han at stå bag to andre mindre brande to dage tidligere. Begge brande havde relation til skolen.