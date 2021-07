Nyt udbrud af fugleinfluenza i sønderjysk besætning

De kommende dage rykker Fødevarestyrelsen og Beredskabsstyrelsen ud for at aflive hele besætningen. Det er, ifølge Fødevarestyrelsen, endnu uvist, hvor smitten stammer fra.

- Det nye udbrud kommer uventet, for de store fugletræk er ovre for længst. Det er endnu for tidligt at sige noget om smittekilden, dette er vi ved at se nærmere på, oplyser Tim Petersen i pressemeddelelsen.



Bekæmpelseszoner i to led

I pressemeddelelsen oplyser Fødevarestyren ydermere, at der er blevet oprettet en 3 og en 10 kilometers bekæmpelseszone, hvor det nu er forbudt at sælge eller flytte æg, høns og andre fugle, med mindre man får en særlig tilladelse fra Fødevarestyrelsen.

I tre kilometer-zonen skal alle fjerkræejere registrere deres fugle på landbrugsindberetning.dk.

Da der indtil videre kun er tale om et lokalt og isoleret udbrud, slipper landets hønse- og fjerkræejere for igen at skulle holde sine dyre inde eller overdækket med net eller fast tag, sådan som det har været et krav fra november 2020 til 29. maj 2021.