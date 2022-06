Politi finder to døde personer og efterforsker sagen som "mistænkelig"

Mistænkelige dødsfald

Dødsfaldene anses i første omgang for at være mistænkelige, og politiet har iværksat en efterforskning for at kast lys over, hvorvidt der er er tale om en forbrydelse.

Politiet har foretaget afspærring på stedet for at sikre arbejdsro til de tekniske undersøgelser, som man er i gang med at foretage.

Når politiet har et såkaldt mistænkeligt dødsfald, så iværksættes de samme efterforskningsskridt, som var der tale om et drab.

Det gør man blandt andet for at sikre sig spor, som ellers risikerer at gå tabt, i fald sagen skulle vise sig at være en kriminalsag.