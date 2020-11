Populære Sønderborg bliver vært for 'Nybyggerne': - Vi er meget begejstrede

- Der er virkelig en stor interesse for Sønderborg. Det går vanvittigt hurtigt og er meget attraktivt. Det ligger naturskønt i flotte omgivelser og ned til Flensborg fjord, fortæller kommunikationsdirektør Birgit Daetz, der fremhæver Sønderborg som en af de mere populære steder at bosætte sig.

Fra Kolding til Sønderborg

Den allerførste sæson af programmet foregik også i Syd- og Sønderjylland i den sydlige del af Kolding. Her vandt parret Simon og Anne Halskov i 2013 deres drømmebolig efter at have knoklet i flere uger.

Og sidenhen har programmet bevæget sig forbi byer som Randers, Hedehusene, Farum og senest Silkeborg. Og det er netop dét, som programmet kan.

- Med 'Nybyggerne' har vi muligheden for at komme rundt i vores fantastiske lille land og vise, hvad de forskellige regioner byder på af muligheder - og ikke mindst, hvordan det helt konkret vil være at bo i de pågældende landsdele, siger Stine Lundbak Ravn.

Over 6.000 kommentarer på Facebook

Og der er stor interesse for at tilmelde sig. På det sociale medie, Facebook, har nyheden fra TV 2 fået stor opmærksomhed. Gennem over 6.000 kommentarer tagger venner og familie hinanden for at presse deres nærmeste til at blive de næste nybyggere.