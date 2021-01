Sidste Københavner-fly før påske er landet

Klokken 18.43 mandag aften landede det sidste Alsie Express-fly fra København i Sønderborg Lufthavn, og først søndag den 28. marts er der igen flyforbindelse mellem Als og hovedstaden.

Det er et meget lavt passagertal som følge af regeringens nye skærpede corona-restriktioner, der får Alsie Express til nu for anden gang midlertidigt at indstille flyvningerne mellem Sønderborg og København.

- Danskerne følger pligtopfyldende anvisningerne fra regeringen om ikke at mødes unødvendigt. Det betyder, at der ikke er passagergrundlag til at opretholde ruteflyvningen fra Sønderborg. Derfor er vi nødsaget til, fra tirsdag den 19. januar til søndag d. 28. marts, midlertidigt at indstille ruteflyvningen til København., siger Dennis Rybasch, adm. direktør for Alsie Express.

Flyver igen søndag før påske

Selv hvis restriktionerne fjernes igen efter den 7. februar, vurderer Alsie Express.-direktøren, at der vil gå et stykke tid, før efterspørgslen er tilbage.

Første flyvning efter indstillingen bliver derfor søndag før påske, den 28. marts. Derefter er er planen to daglige flyvninger på hverdage, samt en enkelt på søndage og helligdage.