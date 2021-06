Stewardesse ringede til chefen med en idé - lørdag flyver sønderjysk flyselskab danskere til fodbold

Onsdag blev den første afgang udsolgt blot en halv time efter, at billetterne var sat til salg. Efter flere henvendelser blev endnu en afgang sat til salg. Den blev allerede udsolgt fredag morgen.

- Jeg tror også, at havde vi haft kapaciteten og haft lidt mere tid, så kunne vi også solgt en tredje afgang, lyder det fra Dennis Rybasch, der mener, at den store efterspørgsel på flybilletter fremhæver vigtigheden af at have en lokal lufthavn i Sønderborg:

- Det viser, at din lokale lufthavn har sin eksistensberettigelse, fordi folk gerne vil rejse ud - specielt når der er en direkte forbindelse. Når du kan køre ud til Sønderborg Lufthavn og stille din bil, og et kvarter senere sidder du i et fly.



Anja Larsson skal i øvrigt selv med på en af afgangene. Ikke som stewardesse, men som passager, fordi hun selv skal ind og se fodboldkampen.

- Jeg tror selvfølgelig, at Danmark vinder, og at kampen ender 2-1, lyder det fra den fodboldglade stewardesse.