En - to - tre æg er der nu i storkereden

Mange har undret sig over, at storkeparret først for alvor begyndte at ruge, da der var kommet to æg i reden - men det har storke-kendere en god forklaring på.

Fugle, der lægger mange æg, ruger ikke på det første æg. Det skyldes, at der vil komme alt, alt for stor spredning mellem første og sidste unge. Det ved fuglene instinktivt og indleder først rugningen, når der er lagt to æg.