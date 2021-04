Fjerde æg er lagt i reden i Smedager

Storkeparret i Smedager holder en fast plan: Det fjerde æg er nu blevet lagt. Omtrent to døgn siden det tredje æg kom til. Samme mellemrum var der også mellem første og andet samt andet og tredje æg.

Omkring klokken 20.35 torsdag aften kunne man på videooptagelserne fra TV SYDs og storkene.dk's kameraer ved reden i Smedager se hunstorken rejse sig, og at der er blevet tilføjet et æg, siden hun sidst var oppe at stå.

Hun lettede dog allerede halefjerene omkring klokken 20.10, som storkeekspert Mogens Lange tidligere har fortalt er en indikation på, at ægget lægges.