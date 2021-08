GPS-sender afslører ny viden: - De to storkeunger døde ikke forgæves

- Vi må nok erkende, at vi ikke før i går vidste, at gylletanke ville være så farlige for storke, siger Jess Frederiksen, der er formand for foreningen Storkene.dk, dagen efter, at de to storkeunger fra Smedager, Astra og Zeneca, er fundet døde i en nærliggende gylletank.

- Det så tragisk, at de skulle ende deres liv i en gylletank, og vi er stadig utroligt kede af, at det er sket. Vi har virkelig knoklet for, at give ungerne den bedste start i livet, så vi kan få storken tilbage til Danmark, siger han.