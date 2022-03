Årets første stork er landet: Er det Clyde?

Ved 15-tiden tirsdag landende der for første gang i år en stork i reden i Smedager.

Om det drejer sig om Clyde, den tyske hunstork Connie eller en helt tredje stork, er endnu for tidligt at sige.

- Den er pæn hvid, hvilket vi har været vant til de seneste år. Om det er af dem, vi kender fra sidste år, er endnu for tidligt at sige. Vi skal nu til at identificere den - altså observere dens adfærd for at se, om den er kendt, fortæller storkeekspert Mogens Lange.