De første to æg er klækket i storkereden

Unge til tiden

Det første æg blev lagt den 2. april, og derfor var forventningen, at det første æg ville klække i disse dage.

I 2021 ynglede storkeparret Connie og Clyde for første gang i Smedager. Her fik de to livskraftige storkeunger, Astra og Zeneca, på vingerne.



Men ungerne endte på tragisk vis deres dage i en nærliggende gylletank få uger før, de skulle begynde vintertrækket mod syd.