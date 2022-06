Lis og Doris kan ikke få nok af storke - i dag deltog de i ringmærkning af unger

Lis forelsket i Clyde

Lis Moes Lykke Christiansen fra Vejle var sammen med sin mand nogle af de fremmødte. Hun blev opmærksom på, at det var muligt at følge med i storkenes liv i reden i Smedager via streaming på TV SYDs hjemmesiden under coronapandemien i 2020.

Det er særligt Clyde, hun holder øje med, når hun mange timer hver dag ser storke-tv.

- Altså, jeg blev simpelthen forelsket i Clyde. Og jeg kan sidde og se på ham, hvordan han udvikler sig. Han skal bare flyve en meter, så ved jeg, det er ham,. Han er så smuk en fugl med stor kropsbevidsthed, fortæller Lis Christiansen om sin passion for den store, hvide hanstork og fortsætter:

- Jeg synes, Clyde er en kriger, og han får, det han vil have. Det er fascinerende.