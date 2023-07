Så fløj den første storkeunge af reden

Den anden unge (hunnen) stod tilbage i reden og basker fortsat vingerne, men den er endnu ikke lykkedes med at lette fra reden.

Ifølge Hans Skov fra Storkene.dk vil det dog næppe vare længe, før den også vil flyve rundt.

- Den vil helt sikkert flyve i løbet af få dage. Nu begynder tiden, hvor de skal øve sig. Og jo bedre de bliver til at flyve, jo længere væk og i længere tid flyver det, siger storkeeksperten.

Det er ifølge Hans Skov i god tid før vintertrækket syd på i slut august eller begyndelsen af september.

I god tid med flyvetræningen

- Og det betyder helt sikkert, de har bedre chancer for overlevelse, da de får tid til at lære at finde mad, og i det hele taget hvordan man agerer og undgår farer ude i landskabet.

Hanstorkeungen i Smedager er ikke den første unge, der flyver fra reden i år. Fredag aften ved 21-tiden lettede den første storkeunge fra naboreden i Rens, hvor storkeparret Peter og Petra har fået fire unger.

- Ungen i rens har faktisk ikke været tilbage på reden, siden den lettede fredag aften. Den sidder lige nu på en skorsten nær reden, og nyder åbenbart sin frihed, fortæller Hans Skov.

Både i Rens og Smedager vil alle under i løbet af meget kort tid begynde at flyve væk fra rederne for selv at finde mad.