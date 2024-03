Derfor pendler hanstork mellem to reder

Thorkild har få dage efter ankomsten i Smedager allerede været på en af storkerederne i Ribe. Området kender den nemlig fra sommeren 2022, hvor den dannede par med en anden ung stork.

- Thorkild og hunstorken forsøgte at yngle, men de var for unge til, at der kom noget ud af det. Men de boede på rederne i Ribe og Øster Vedsted hele sommeren. Det er kendt land for Thorkild, og derfor at den tager ture dertil i jagten på damestorke.

Hvor den ender med at slå sig ned, vil tiden vise, selvom Smedager er dens 'hjem', siger storkeeksperten.

- Hvis Connie lige om lidt lander i Smedager, så vil Thorkild helt sikkert foretrække det. Men jo længere tid hun lader vente på sig, jo større 'risiko' er der for, at Thorkild søger nye enge, hvis der er en lækker hun i nærheden. Og da den kender Ribeegnen godt, er det ikke utænkeligt, man vil kunne se den der.

Ifølge Jess Frederiksen har storkene endnu to måneder til at finde redepladser og en mage i. Ynglevinduet lukker omkring 10. maj, så endnu kan alt ske i storkeland.