Hun bruger timevis på den langbenede fugl - se amatørfotografs favoritbilleder

Lone Gabelgaard og hendes mand er nu gået på pension. Det betyder blandt andet, at der er blevet mere tid til at dyrke deres fælles passion for naturen, dyrene og ikke mindst for at fotografere.



- Det er Hans Christian, min mand, som for alvor har vakt min interesse for at tage billeder. Han har været pressefotograf i en menneskealder, og han er bare en rigtig god sparringspartner.



Er forbi hver anden dag

Det betyder, at Lone meget ofte har kameraet med, når hun kører ud fra hjemmet i Bylderup-Bov, der ligger lige midt i 'storke-land', og hvor en stor del af de sønderjyske reder står.



- Jeg synes, det er vigtigt at dokumentere og følge storkenes liv her i landsdelen, nu den er på vej tilbage, så jeg vil tro, at jeg er forbi storkerederne cirka hver anden dag, når rederne er ved at være fyldte i foråret og om sommeren.

Ofte kan hun lokke Hans Christian med på turene rundt til rederne.



- Det er ikke fordi, vi bliver hvert sted i timevis. Men et smut på en halv eller en hel time, alt efter hvad der lige sker. Jeg tjekker, om storkene er på rederne, eller de går på markene omkring, om man kan se deres unger, ja, alt hvad der nu lige sker.