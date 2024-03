Storkepar indleder ynglesæson langt tidligere end førhen

Hvis det ikke lykkes at overtage en rede, er den bedste løsning at finde en anden rede længere væk, hvor man kan få fred til at yngle. Her har mange storkepar for længst fået øjnene op for rederne mod nord.



- I 2023 etablerede hele to storkepar sig på Norddjursland, og de ynglede succesfuldt. Og sådan forventer vi, det kommer til at gå i årene fremover. Så længe der er fremdrift i bestanden i Nordvesttyskland, vil de mange overskydende storke herfra sprede sig mod nord for at etablere sig som ynglefugle, siger storkeeksperten.