Storkeekspert i jubel: Begge storke har fløjet tusindevis af kilometer og lander samme dag

Kun otte timer efter Tommy havde sat sine lange stænger i storereden i Smedager, gjorde Annika ham kunsten efter.

- Det er godt nok vildt, at de kommer samme dag, det er aldrig sket før. De har været væk siden efteråret, de har fløjet mange tusinde kilometer ned til midt i Afrika, og de har gjort det hver for sig, og så kommer de tilbage til samme rede med otte timers mellemrum. Det er fuldstændig vildt, siger Mogens Lange, der er storkeekspert ved Storkene.dk

Sidste år var Annika første stork i reden den 31. marts, mens Tommy kom den 1. april

Kan se frem til unger - og drama

Den tidlige genforening betyder, at vi højst sandsynlig kan vente unger endnu tidligere i år.

- Det er et par rutinerede fugle, og jeg er sikker på, de har held til at få et par unger på vingerne. Afhængig af temperatur kan vi regne med, at der er æg i starten af april. Det eneste, der er i deres hoveder nu, er parring, parring og parring, siger Mogens Lange.

Læs også Nu er det ganske vist: Tommy er landet

Han er temmelig sikker på, at storkene kan få unger på vingerne i år, men han mener, at der kun kan komme én ting i vejen.

- Der har allerede været et par andre storke forbi reden, og der kommer til at flyve mange storke forbi endnu. Nogle af dem vil måske forsøge at stjæle reden, og det kan skabe meget drama. Jeg tror, der bliver masser af drama i år, slutter han.

Livet i storkereden kan følges døgnet rundt på vores livestream, som bliver til i samarbejde med Storkene.dk